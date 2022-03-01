شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوية فى الصدارة.. تعرف على أنشطة ارتفع إنتاجها ديسمبر الماضى (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ديسمبر 2021، تطور الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في هذا الشهر.

وصنف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإنفو جراف الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً وفقا لما يلي:



الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية

بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 140.19 خلال شهر ديسمبر 2021، مقارنة بشهر نوفمبر 2021، حيث بلغ 128.67 بارتفاع قدره 8.95٪ وذلك لزيادة الطلب على الأدوية في ظل أزمة كورونا.

صناعة المواد والمنتجات الكيماوية

بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 121.84 خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2021، حيث بلغ 113.86 بارتفاع قدره 7.01٪، وذلك لزيادة الطلب في ظل أزمة كورونا.

المشروبات تنخفض

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 224.69 خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر2021، حيث بلغ 232.43 بنسبة انخفاض قدرها 3.33% وذلك وفقا لاحتياجات السوق نتيجة موسم الشتاء.