الاقتصاد

أسباب أدت إلى ارتفاع الطلب الهندي على النفط.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع الطلب الهندي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2021 بشكل ملحوظ، بلـغ نحـو 730 ألف برميل يوميا، مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 5.3 مليون برميل/ يوم، مرتفعاً بنحـو 170 ألف برميل يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ، غير أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبـل جائحـة فيروس ،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك ".

 

وأشار التقرير ، أن هذا الارتفاع يعزى  بشكل رئيسي إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وزيادة الطلب على الجازولين والديزل تزامناً مع تعافي قطاع الزراعة ، كما دعمت عمليات النقل في الرحلات الداخليـة التحسن في الطلب على وقود الطائرات وقد كـان لكـل مـن الفيضانات والانهيارات الأرضية جـراء الأمطار الغزيرة جنوب شرق الهند ، والمتحـور Omicron سريع الانتشـار مـن فيروس كورونا ، دوراً في الحد من ارتفاع الطلب على النفط .

 

وواصل الطلب العالمى على النفط انتعاشه خلال الربع الرابع من عام 2021، وبشكل ملحوظ بلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أى بنسبة 2.4%، ليصل إلى 99.8 مليـون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لـه منـذ الربع الرابـع مـن عـام 2019، مشكلاً بذلك ارتفاعـاً بنحـو 5.5 مليـون برميل يوميا، أى بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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