شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تقفز 10.5% إلى 41663 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت بتكوين 10.54 بالمئة إلى 41663.21 دولارا بحلول الساعة 2203 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين، بزيادة 3975.82 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

تقدمت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا في العالم، 26.4 بالمئة عن أدنى مستوى لها في العام عند 32950.72 دولار الذي بلغته في 24 يناير كانون الثاني.

وصعدت إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثيريوم 8.06 بالمئة، لتسجل 2828.88 دولار اليوم، بزيادة 210.91 دولار عن سعر إغلاقها السابق.