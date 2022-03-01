شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الألمانية: المملكة تنشئ أول مكتب لدبلوماسية الهيدروجين في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرز الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية الأهمية الإستراتيجية لافتتاح المملكة أول مكتب لدبلوماسية الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع برلين، في السابع والعشرين من فبراير الماضي، وذلك في الوقت الذي تمثل فيه أزمة المناخ تحدياً أساسياً، لكنها تخلق أيضاً فرصاً جمة.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «منتجو الوقود الأحفوري يحتاجون على وجه الخصوص إلى تكييف الطريقة التي يمارسون بها أعمالهم. وفي السعودية، يتم الآن افتتاح مكتب ألماني ثان لدبلوماسية الهيدروجين بعد نيجيريا، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من أجل تعزيز التعاون في هذا القطاع الرئيسي».

ويمكن تخزين الطاقة ونقلها على شكل هيدروجين، وهذا يجعل من الممكن توليد الطاقة الشمسية في الصحراء، على سبيل المثال، ثم إيصالها إلى حيث تحتاجها. لذلك يلعب الهيدروجين دوراً مهماً في تحول الطاقة العالمي.

مع ذلك، فإن هذا التحول ينطوي أيضاً على تغييرات جذرية في الأنظمة الاقتصادية، والروابط التي تشكل عالمنا المترابط، وبالتالي فهي قضية ذات أهمية جيوسياسية، حيث يحتاج منتجو الوقود الأحفوري التقليدي إلى تكييف نموذجهم الاقتصادي لدعم هذا النوع من الطاقة، وهكذا تقوم ألمانيا بإنشاء مكاتب دبلوماسية الهيدروجين في البلدان الشريكة ذات الأهمية الإستراتيجية.

وفيما يخص الفرص والتحديات التي أوجدها التحول العالمي للطاقة، يتمثل دور مكاتب دبلوماسية الهيدروجين في زيادة الحوار مع الدول الشريكة الإستراتيجية، والتي تغطي مجالات مثل تطوير سوق الهيدروجين الدولي، وتعزيز التعاون من أجل تسخير الفرص التي يخلقها هذا السوق. لأن الترويج للهيدروجين ومنتجاته النهائية يولد أيضاً مزايا تنافسية للمملكة وحول العالم.

لذلك، فإن المكاتب المبتكرة للهيدروجين مكلفة بتوفير الخبرات، والتحليلات التي ترصد التأثير المحلي والإقليمي للتحول في الطاقة. وهناك جزء رئيسي آخر من الدور الذي تلعبه تلك المكاتب وهو بناء العلاقات بين صناع القرار، والخبراء، والشركات من كلا البلدين.

أيضاً، يعتبر الهيدروجين عنصرا من عناصر التعاون الاقتصادي الثنائي، الذي يشكل مستقبل هذه السوق الواسعة حول العالم.

وقال موقع وزارة الخارجية الألمانية: أطلقت المملكة برنامج رؤية 2030 لتنويع اقتصادها وتحديث مجتمعها. وكجزء من البرنامج، فإن هذا المكتب الجديد لدبلوماسية الهيدروجين يجعل تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر أولوية.

واختتم: «تساهم الشركات الألمانية في هذه الجهود، وسيساعد مكتب دبلوماسية الهيدروجين الآن المملكة على تعزيز التعاون بين الرياض وبرلين في هذا المجال».

المكاتب المبتكرة للهيدروجين مكلفة بتوفير الخبرات، والتحليلات التي ترصد التأثير المحلي والإقليمي للتحول في الطاقة

الترويج للهيدروجين ومنتجاته النهائية يولد مزايا تنافسية للمملكة حول العالم