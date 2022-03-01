شكرا لقرائتكم خبر عن لولو هايبر ماركت مع تجربة تسوق جديدة في قرية نيوم 1 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لولو هايبر ماركت في طليعة ثورة المدينة الذكية التي تجتاح المملكة العربية السعودية وافتتحت أول متجر لها في قرية نيوم. ويتميز المتجر الجديد بجميع وسائل الراحة التي توفرها عروض لولو هايبر ماركت من حيث مجموعة متنوعة من المواد الغذائية، بالإضافة إلى الجودة والقدرة على تحمّل التكاليف.

وتم افتتاح الفرع من قبل أنطونيو فالينزويلا - المدير التنفيذي الأول لعمليات نيوم، وحمد السليمان – مدير دعم عمليات نيوم، ومدير أول: خدمات المشاركة والترفيه عمليات نيوم – خدمات المجتمع، ومحمود لاشين – رئيس شركة نيوم لتجارة التجزئة. بحضور شهيم محمد، المدير الإقليمي في لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية ورفيق محمد علي – المدير الإقليمي في لولو هايبر ماركت بالمنطقة الغربية.

وتعمل نيوم على الطاقة الشمسية المتجددة، ونفخر بأن نعلن أنه سيكون التعاملات غير الورقية، واستهلاكا صفريا للبلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة، ونواصل الجهود المستمرة للحفاظ على الاستدامة والعمليات التجارية الصديقة للبيئة.

وتعليقا على الإطلاق الجديد، قال يوسف علي – رئيس مجلس إدارة لولو هايبر ماركت، نحن متحمسون للغاية للآفاق الهائلة التي تنفتح في المملكة العربية السعودية ونحن حازمون في التزامنا بالمزيد من الاستثمارات والتوسع في المملكة العربية السعودية.

ويحتوي المتجر المكون من طابق واحد، والذي تم بناؤه على مساحة 8476 قدما مربعة، على توفير بيئة خضراء للعملاء لإكمال التسوق الصديق للبيئة. الفواكه والخضراوات الطازجة والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والأطعمة الطازجة والمجمدة هي محور التركيز الرئيسي للمتجر مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات السريعة.

وقال شهيم محمد: «نحن متحمسون لأن نكون جزءا من مشروع نيوم - إنه نقطة انطلاق للمستقبل، ويرى أن لولو اكسبريس سوف تكون بداية لتجربة جديدة للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية»، على الرغم من استمرار محلات السوبر ماركت في أن تكون محور تركيزنا الأساسي في المنطقة، نعتزم أيضًا فتح المزيد من هذه المتاجر السريعة لتلبية الطلب المتزايد في مختلف الضواحي والمناطق. ومن المؤكد أن القوة للعلامة التجارية والموقع سيساعدان لولو إكبريس على أن يصبح عنصرًا هامًا مهيمنًا في هذا القطاع أيضًا.