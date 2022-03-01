شكرا لقرائتكم خبر عن سالك.. صمام أمان إستراتيجي للغذاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تأسست الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 18/4/1430هـ الموافق 14/4/2009م كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة فيما نصَّ نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها الاستثماري داخل وخارج المملكة للمساهمة في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي بتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خلال إنشاء شركات تابعة بمفردها أو عبر شراكات وطنية وإقليمية ودولية.