الاقتصاد

سالك.. صمام أمان إستراتيجي للغذاء

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الدمام - شريف احمد - تأسست الشركة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 18/4/1430هـ الموافق 14/4/2009م كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة فيما نصَّ نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها الاستثماري داخل وخارج المملكة للمساهمة في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي بتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خلال إنشاء شركات تابعة بمفردها أو عبر شراكات وطنية وإقليمية ودولية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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