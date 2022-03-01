شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية : مصنع الفلنكات الجديد يوفر احتياجات المترو والقطار المكهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتدشين واحد من أهم مصانع تصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو؛ لتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسعات الكبيرة في خطوط القطارات والمترو ولا سيما القطار المكهرب الجديد.

وحول موعد تدشين هذا المصنع أشار المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن معدات أحدث مصنع فلنكات فى العالم ستصل إلى مصر قريبا من إيطاليا لتدشينه بمعرفة شركة "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن المصنع الجديد تأخر وصوله نتيجة أزمات الشحن المرتبطة بجائحة كورونا وكذلك الأوضاع العامة في أوروبا متوقعا ان يصل قريبا بحيث يتم تدشينه بمنطقة المعصرة، وهى أرض تابعة لشركة سيجوارت، ويتم حاليا تهيئتها لاستقبال المصنع، وسيكون المصنع متخصصا فى صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو والتى تشهد توسعا كبيرا فى مصر.

أضاف إنه حتى هذه اللحظة فإن شركة سيجوارت هى من ستقوم منفردة ببناء المصنع، فى الوقت الذى ترحب فيه الشركة القابضة بمشاركة أى جهات مهتمة بهذا الشأن من القطاع الخاص والمرحب به في كل الشركات التابعة في ضوء توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام .

وأوضح أن المصنع من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بعد شهر من وصوله ، بما يساهم فى توفير الفلنكات للمشروعات الجديدة للقطارات والمترو بأفضل تكنولوجيا، موضحا أن من مزايا المصنع إنه يسهل تفكيكه ونقله من مكان لأخر خاصة أن نقل الفلنكات مكلف.

وكانت الشركة القابضة خصصت 10 ملايين دولار لاستيراد معدات المصنع المتنقل. حيث كان متوقع وصول المصنع خلال شهر فبراير الجارى.