شكرا لقرائتكم خبر عن رتال راعي ماسي لمعرض ريستاتكس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك "رتال" في فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، الذي ينطلق غداً (الثلاثاء) ١ مارس وحتى ٤ مارس ٢٠٢٢ م.

وتأتي مشاركة الشركة باعتبارها راعياً ماسياً لفعاليات المعرض، الذي يستمر 4 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف الشركة من وراء المشاركة إلى تدشين عدد من المشاريع العقارية الجديدة والتي ستعد علامة فارقة في السوق العقاري

كما تهدف رتال من خلال مشاركتها إلى إبراز تفاصيل تجربتها الخاصة في تطوير وتعزيز القطاع العقاري، وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية 2030 بتوفير السكن لكل مواطن ومواطنة.

ويسلط المعرض الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري المحلي، وتحديداً في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، وتعظيم الاستفادة منها، وتطويرها وفق المعايير الدولية.

وتأتي مشاركتها في "ريستاتكس" بعد أيام قليلة من مشاركتها في منتدى مستقبل العقار، الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وينطلق معرض “ريستاتكس" بنسخته الجديدة للعام 2022م برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويعـد "المعرض" الحدث العقاري السنوي الأكبر في المملكة، على كامل مساحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.