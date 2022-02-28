شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الرقمية تسجل ارتفاعا في بداية أسبوع التداول الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العملات الرقمية المشفرة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين في بداية أسبوع التداول الجديد، في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الأسهم الأمريكية، في الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين تراجع قوة العلاقة الحالية بين العملات الرقمية وسوق الأسهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملات الرقمية حققت مكاسب اليوم حيث ارتفعت عملتا بتكوين وإيثر بعد أسبوع من الأداء المتباين.

وارتفع سعر البتكوين العملة الرقمية الأشهر والأوسع انتشارا في العالم بنسبة 9% لتتجاوز حاجز الـ 40 ألف دولار للوحدة الواحدة، في حين ارتفعت العملة إيثر بنسبة 8% تقريبا. كما ارتفعت العملات الأقل انتشارا مثل ألتكوينز وميميكوينز و إس.أو.إل ولونا ودوجكوين.

وارتفعت العلاقة الطردية بين بتكوين ومؤشر الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا "إس أند بي" خلال 60 يوما، في أعقاب تفجر الأزمة الأوكرانية، لتصل العلاقة إلى مستوى 6ر0 نقطة. ويشير مستوى نقطة واحدة إلى حدوث تناغم تام بين حركة العملة الرقمية وحركة مؤشر الأسهم، في حين يشير مستوى سالب نقطة واحدة إلى تحرك العملة في اتجاه معاكس تماما لحركة المؤشر.