شكرا لقرائتكم خبر 30 شركة سعودية تبحث في عمان تطوير التعاون في قطاعي مواد البناء والأغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية أمس بعثة تجارية ضمت أكثر من 30 شركة من كبار المصنعين والمصدرين السعوديين في قطاعي مواد البناء وقطاع الأغذية إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان.

ويأتي تنظيم هذه البعثة التي تستهدف 70 شركة عمانية بعد أن وقع البلدان مذكرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار، لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات وقطاعات اقتصادية عدة، وذلك على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرسمية إلى مسقط في ديسمبر 2021.

وأكد نائب أمين عام الصادرات السعودية للاستراتيجية والتخطيط المهندس عبدالرحمن العثمان، أن البعثة التجارية إلى سلطنة عمان ستعزز من آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وترسخ العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتزود المصدرين السعوديين بالفرص المتاحة في السوق العمانية لجميع القطاعات وتحديدا قطاعي مواد البناء والأغذية.

وبين أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية قد بلغت نحو 3.5 مليارات ريال حتى نوفمبر من 2021، حيث تصدر قطاع الأغذية أعلى القطاعات تصديرا للسلطنة بقيمة بلغت 884 مليون ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بقيمة 709 ملايين، وقطاع مواد البناء بقيمة 529 مليون ريال.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود «الصادرات السعودية»، وسعيها إلى تمكين القدرات التصديرية ودعم المنتجين والمصدرين المحليين عبر الترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات غير النفطية ورفع نسبتها من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، تماشيا مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشكل زيادة الصادرات غير النفطية أحد أركانها الرئيسة.