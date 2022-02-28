لوسيد تنشئ مصنع تجميع سيارات في الوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية «إعمار» عقد إيجار تطويريا مع شركة لوسيد المحدودة، بموجبه تستأجر شركة لوسيد الأمريكية قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة.

وأوضحت شركة «إعمار» في بيان على «تداول السعودية»، أمس، أن قيمة العقد تبلغ 113.5 مليون ريال ولمدة 25 عاما. وأشارت إلى أن العقد سيكون له أثر مالي خلال السنوات من 2022 إلى 2047.

وكشفت «إعمار» عن وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة ماجد السرور، ولهم مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، حيث إنهما ممثلان لصندوق الاستثمارات العامة المساهم في شركة لوسيد المحدودة.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة نسبتها 67 % من شركة لوسيد، التي أدرجت في سوق الأسهم الأمريكي في يوليو 2021، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار. وكان محافظ صندوق الاستثمارات السعودي ياسر الرميان أعلن في يناير 2021 أن الصندوق يجري محادثات مع الشركة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن شركة لوسيد، الشهر الماضي، قولها إنها تعتزم بناء مصنع لها في السعودية، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أندرو ليفريس لـ»بلومبيرج» إن الشركة تتفاوض حاليا مع وزارة الاستثمار السعودية بهذا الشأن، خاصة بعد نجاح الشركة في إنتاج وبيع السيارات بالولايات المتحدة.

وتجاوزت القيمة السوقية لمجموعة لوسيد، قيمة شركة فورد موتور، حيث وصلت قيمتها إلى 89.9 مليار دولار بعد زيادة بنسبة 24 % في سعر السهم، بعدما كشفت الإدارة التنفيذية للشركة، عن قفزة كبيرة في الحجوزات على سياراتها الأولى، كما أن خطط الإنتاج لعام 2022 لا تزال على المسار الصحيح.

وبعد تجاوزها شركة فورد، تقترب لوسيد من تخطي جنرال موتورز، التي تبلغ قيمتها السوقية 90.9 مليار دولار. ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد، بيتر رولينسون، أن هناك طريقا طويلا أمام السهم ليتجاوز صانعي السيارات التقليديين، لتتم مقارنتها في النهاية من حيث القيمة مع شركة تسلا.

مصنع لشركة لوسيد في المملكة

الموقع

الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

نوع العقد

استئجار قطعة أرض صناعية

مده العقد

25 عاما

قيمة العقد

113.5 مليون ريال

الغرض

إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع الخدمات المساندة كافة