الرياض الأعلى فرزا للوحدات العقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج فرز الوحدات العقارية عن تزايد الإقبال على الخدمات التي يقدمها في مدينة الرياض، حيث جاءت كأعلى المدن طلبا للفرز في المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان له أن عدد طلبات فرز العقارات في مدينة الرياض تجاوز 4300 عقار لفرز ما يزيد عن 34,500 وحدة عقارية متنوعة بين عقارات سكنية وتجارية حتى اليوم، حيث يعد شهر يناير 2022 الأعلى طلبا لفرز العقارات في مختلف المدن، إذ ارتفعت فيه طلبات الفرز إلى أكثر من 36% مقارنة بيناير 2021، تنوعت ما بين مجمعات عقارية وأبراج سكنية وتجارية وعمائر وفلل سكنية.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها برنامج فرز الوحدات العقارية، خدمة فرز المجمعات العقارية، التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية)، حيث يتم فرزها إلى عدة وحدات عقارية ولكل وحدة صك ملكية مستقل، أو دمجها جزئيا أو كليا، وذلك ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفر من خلالها للمستفيدين قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، ما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.

كما يقدم برنامج فرز الوحدات، الخدمات ذات القيمة المضافة، ومنها (الخدمة المميزة) التي تمكن المكاتب الهندسية من تسريع إجراءات إدخال بيانات طلب الفرز، من خلال محرك يقوم بتحليل مخطط العقار حسب «الرفوعات المساحية» بشكل آلي بدلا من إدخالها بشكل يدوي.

يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها الذي تم العمل به في تاريخ 21 /1/ 1442هـ، يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

فرز العقارات في مدينة الرياض

عدد الطلبات 4300 عقار

عدد الوحدات 34,500 وحدة

فرز العقارات في مختلف المدن:

يناير 2022 الأعلى طلبا

طلبات الفرز ارتفعت 36%

أنواع الطلبات:

- مجمعات عقارية

- أبراج سكنية

- أبراج تجارية

- عمائر

- فلل سكنية