ريستاتكس العقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق في الرياض اليوم برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ويستمر 4 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويركز المعرض على مستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية، وسيسلط الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، إضافة إلى ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين.

وستعقد على هامش المعرض ورش عمل تناقش رسوم الأراضي البيضاء، ومساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وحلول سكني المتعددة، وأثر شبكة إيجار على السوق بتحسين البيئة الاستثمارية .