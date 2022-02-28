شكرا لقرائتكم خبر ريستاتكس العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويركز المعرض على مستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية، وسيسلط الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، إضافة إلى ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين.
وستعقد على هامش المعرض ورش عمل تناقش رسوم الأراضي البيضاء، ومساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وحلول سكني المتعددة، وأثر شبكة إيجار على السوق بتحسين البيئة الاستثمارية .
كانت هذه تفاصيل خبر ريستاتكس العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.