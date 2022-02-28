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وتعتزم الخطوط السعودية، تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا تتضمن التوقف في مطار الملك خالد الدولي بالنسبة للضيوف المغادرين والقادمين إلى الرياض، وذلك في خطوة تعقب توجه البلدين مؤخرا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجسد التزام «السعودية» التام بربط الضيوف بوجهات السفر الأكثر طلبا على مستوى العالم.
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