شكرا لقرائتكم خبر الخطوط السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخطوط السعودية دشنت أولى رحلاتها إلى تايلاند، والتي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك بحضور القنصل العام لمملكة تايلاند في جدة سراجاك بوراناسامريدي، إلى جانب عدد من كبار الضيوف، وممثلي وسائل الإعلام.

وتعتزم الخطوط السعودية، تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا تتضمن التوقف في مطار الملك خالد الدولي بالنسبة للضيوف المغادرين والقادمين إلى الرياض، وذلك في خطوة تعقب توجه البلدين مؤخرا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجسد التزام «السعودية» التام بربط الضيوف بوجهات السفر الأكثر طلبا على مستوى العالم.

