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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - القائد المؤثر عنوان برنامج تدريبي نظمته محافظة ينبع بالتعاون مع شركة سابك، بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي، ووكيل المحافظة ومديري الإدارات ورؤساء المراكز وعدد من الموظفين. ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 4 أيام إلى تقديم خبرة سابك العملية في تطوير القادة، وترسيخ التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير لرفع مستوى الكفاءات البشرية. وقدم السحيمي شكره لشركة سابك على هذه المبادرة، مثمنا دورها في تنمية وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والإسهام في صنع قيادات وطنية في شتى المجالات.

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