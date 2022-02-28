إطلاق برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد بالمعهد الوطني الصناعي بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة الأحساء، أمس إطلاق البرنامج التدريبي (دبلوم سلامة البناء والتشييد) في المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالتعاون مع أرامكو السعودية، في خطوة تهدف إلى تطوير كوادر سعودية للعمل كمشرفي أو مفتشي سلامة.

وشمل الحفل توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين أرامكو السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات السلامة والصحة المهنية.

كادر مؤهل

وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، في كلمة مسجّلة، أن المملكة تشهد مشاريع بناء عملاقة في القطاع الصناعي وقطاعات البنية التحتية وتطوير المدن والمرافق، وهذه المشاريع الكبيرة والكثيرة تتطلب وجود كادر مؤهل من أخصائيي السلامة في إنشائها، وأن هذا المجال من المجالات المهمة جدا نظرا لحاجة السوق له. وأعرب عن ثقته بأن الشركات الكبرى وشركات القطاع الخاص ستدعم هذا التخصص لدوره في رفع كفاءة الأداء وتقليل المخاطر في قطاع البناء.

تعزيز شراكة

وقال النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة بأرامكو السعودية، نبيل الجامع «يشكل برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد، خطوة جديدة تعزز بها أرامكو السعودية شراكتها مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي». وأضاف «إن هذا البرنامج الجديد، الذي يستهدف قطاع التشييد والبناء، يؤكد على ما توليه أرامكو السعودية من أهمية كبرى للمحافظة على سلامة موظفينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

تغيير إيجابي

وذكر نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو السعودية، عالي الزهراني أن برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد يتمتع بقدرته على إحداث تغيير إيجابي في العديد من المجالات المختلفة، وحياة الكثير من الأشخاص. وأضاف «إن لهذا البرنامج القدرة على توفير قوى عاملة من المهنيين العالميين في مجال السلامة، حيث إنه يعدهم لإيجاد حياة مهنية دائمة في واحد من القطاعات الأسرع تطورا في المملكة».

تعاون مشترك

إلى ذلك وقع كل من نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو السعودية، عالي الزهراني، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سطام الحربي، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وتهدف المذكرة إلى رفع الكفاءة في جوانب السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على المستوى الوطني، وذلك لتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية، وموظفي المقاولين في مجالات السلامة المختلفة، وضمان حصولهم على الممكنات الفنية والمعرفية والحصول على شهادات التدريب المعتمدة والمتوافقة مع المتطلبات المحلية والعالمية للسلامة والصحة المهنية.

برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد:

