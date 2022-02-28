«هدف» يطلق المرحلة الأولى من خدمة «ركاب» في الدمام

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وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتقديم وسيلة نقل إضافية للمستفيدات من برنامج «وصول» وتوفير وسائل نقل مختلفة وخدمات متنوعة، كخدمة النقل التشاركي بجانب تطبيقات النقل الموجه الخاصة.
ويسهم برنامج وصول بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال شهريا للمستفيدة براتب أقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهريا للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهرا من تاريخ أول رحلة.
وتسعى خدمة النقل التشاركي «ركاب» لتوسعها جغرافيا بعد إطلاق أولى مراحلها في مدينة الدمام، لتشمل عددا من المدن في مختلف مناطق المملكة التي تتوفر فيها خدمة النقل المقدمة من مزود الخدمة «سابتكو».
مساهمة برنامج وصول
- 1100 ريال شهريا للمستفيدة براتب أقل من أو يساوي 6000 ريال
- 800 ريال شهريا للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال
- تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهرا من تاريخ أول رحلة
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