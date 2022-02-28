شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين غرفتي الرياض وعمان لدعم العلاقات الصناعية والاستثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت غرفتا الرياض وصناعة عَمّان أمس مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأردني، وتشجيع التعاون بينهما من خلال تبادل المعلومات المتاحة في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والأنظمة التجارية في البلدين. ووقع المذكرة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، ورئيس غرفة صناعة عَمّان المهندس فتحي الجغبير، إذ يأتي التوقيع على المذكرة في إطار الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون بين الغرفتين وفقا لبنود المذكرة تبادل المعلومات المتاحة عن الفعاليات الاقتصادية في البلدين، والمعلومات في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والأنظمة التجارية والتغيرات التي تطرأ عليها، إضافة إلى تعاون الطرفين في تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، والعمل على إيجاد شبكة تواصل بين قطاعي الأعمال في الدولتين لتسهيل عملية تعريف أعضاء الغرفتين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين.

ونصت المذكرة على سعي الطرفين في الإسهام بمعالجة العقبات والصعوبات التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي.

مجالات التعاون بين الغرفتين:

