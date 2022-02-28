تعاون بين غرفتي الرياض وعمان لدعم العلاقات الصناعية والاستثمارية

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وتشمل مجالات التعاون بين الغرفتين وفقا لبنود المذكرة تبادل المعلومات المتاحة عن الفعاليات الاقتصادية في البلدين، والمعلومات في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والأنظمة التجارية والتغيرات التي تطرأ عليها، إضافة إلى تعاون الطرفين في تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، والعمل على إيجاد شبكة تواصل بين قطاعي الأعمال في الدولتين لتسهيل عملية تعريف أعضاء الغرفتين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين.
ونصت المذكرة على سعي الطرفين في الإسهام بمعالجة العقبات والصعوبات التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي.
مجالات التعاون بين الغرفتين:
- تبادل معلومات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والأنظمة التجارية
- تنظيم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع زيارات الوفود
- تعريف أعضاء الغرفتين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة
- معالجة العقبات والصعوبات التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري
- تقديم المساعدات للهيئات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بالمعارض
- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المشاريع الاقتصادية المشتركة
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