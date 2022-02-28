شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كل ما تريد معرفتة عن معدلات توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت خطة قطاع البترول للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز معدلات وأرقام هائلة، وفيما يلى أهم الأرقام والمعلومات لمتعلقة بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكانت كالتالى..

س. كم عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022؟

ج. تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022.

س. مع التوسع فى استخدام الغاز ..ما هو حجم الوفر المحقق من استخدام اسطوانات البوتاجاز ؟

ج. تم تحقيق وفرا يقدر بحوالى 234 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً، وذلك للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة في دعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

س. ما هى خطة توصيل الغاز خلال العام الحالى 2021/2022 ؟

ج. تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2021/2022 وجارى تنفيذها وفقاً للمخطط وذلك من خلال تضافر كافة جهود العاملين في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

س. ما هو عدد المناطق التى تم توصيلها بالغاز لأول مرة خلال العام الحالى؟

ج. تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالى، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

س. ما هو عدد العدادات مسبقة الدفع التى تم الإنتهاء من تركيبها؟

ج. تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع فى إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.

س. ماذا عن الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والبالغ عددها 1487 قرية؟

ج. تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية، وجارى تنفيذ الشبكات الارضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ 142 قرية، وحققت خطة قطاع البترول للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز معدلات وأرقام هائلة.

س. كم عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022؟

ج. تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022.

س. مع التوسع فى استخدام الغاز ..ما هو حجم الوفر المحقق من استخدام اسطوانات البوتاجاز ؟

ج. تم تحقيق وفرا يقدر بحوالى 234 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً، وذلك للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة في دعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

س. ما هى خطة توصيل الغاز خلال العام الحالى 2021/2022 ؟

ج. تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2021/2022 وجارى تنفيذها وفقاً للمخطط وذلك من خلال تضافر كافة جهود العاملين في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

س. ما هو عدد المناطق التى تم توصيلها بالغاز لأول مرة خلال العام الحالى؟

ج. تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالى، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

س. ما هو عدد العدادات مسبقة الدفع التى تم الإنتهاء من تركيبها؟

ج. تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع فى إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.

س. ماذا عن الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والبالغ عددها 1487 قرية؟

ج. تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية، وجارى تنفيذ الشبكات الارضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ 142 قرية .