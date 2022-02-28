شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الأثنين 28-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 28-2-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط العالمية والذهب محليا وعالميا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم ترتفع 3جنيهات للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 838 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا للمرة الثانية بمستهل تعاملات الأسبوع، وبلغت قيمة تحرك الذهب 3 جنيهات، ومن المتوقع حدوث مزيد من التغير في أسعار الذهب بالسوق المصري مع ارتفاع أسعار المعدن عالمياً لتسجل مستويات 1914 دولار.

قفزة فى أسعار النفط وبرنت يسجل 102.62دولار و96.78 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم 102.62 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 96.78دولار للبرميل.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات شهر فبراير

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.995 مليار جنيه.

ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت EL leon أشهر اليخوت فى العالم

في إطار عودة النشاط السياحي بعد تداعيات جائحة كورونا العالمية، استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،أمس، اليخت "El leon"، والذي يعد واحداً من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، حيث يبلغ طوله 54 مترًا وعرضه 9 أمتار وغاطس 2.3 مترًا.

المتحف المصري الكبير يستقبل 13 قطعة أثرية ضخمة من المتحف المصري بالتحرير

استقبل المتحف المصري الكبير صباح اليوم 13 قطعة أثرية ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك ضمن أعمال نقل القطع الأثرية المقرر عرضها بالمتحف تمهيدا لافتتاحه.

تصدير 5 شحنات غاز مسال من إدكو للإسالة خلال شهر يناير 2022

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن تصدير خمس شحنات غاز مسال في شهر يناير 2022 من مصنع ادكو للإسالة، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم الاستعداد لتصدير عدد من الشحنات خلال الفترة القادمة.

صادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات تتخطى 1.5 مليار دولار فى 2021

أعلن المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بأن صادرات القطاع سجلت زيادة قدرها 25% خلال عام 2021 لتصل الى مليار و567 مليون دولار مقابل مليار و245 مليون فى 2020.