شكرا لقرائتكم خبر عن لولو هايبر ماركت مع تجربة تسوق جديدة في قرية نيوم 1 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدة ، المملكة العربية السعودية ، 28 فبراير 2022

لولو هايبر ماركت في طليعة ثورة المدينة الذكية التي تجتاح المملكة العربية السعودية وافتتحت أول متجر لها في قرية نيوم. يتميز المتجر الجديد بجميع وسائل الراحة التي يوفرها عروض لولو هايبر ماركت من حيث مجموعة متنوعة من المواد الغذائية بالإضافة إلى الجودة والقدرة على تحمل التكاليف

تم افتاح الفرع من قبل السيد / انطونيو فالينزويلا - المدير التنفيذي الأول لعمليات نيوم ، السيد / حمد السليمان – مدير دعم عمليات نيوم ، السيد / مدير أول: خدمات المشاركة و الترفيه عمليات نيوم – خدمات المجتمع ، السيد / محمود لاشين – رئيس شركة نيوم لتجارة التجزئة . بحضور ايضا السيد / شهيم محمد ، المدير الأقليمي في لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية و السيد / رفيق محمد علي – المدير الأقليمي في لولو هايبر ماركت بالمنطقة الغربية .

تعمل نيوم على الطاقة الشمسية المتجددة ، و نفخر بأن نعلن انه سيكون التعاملات غير الورقية ، و استهلاكا صفريا للبلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة ، و نواصل الجهود المستمرة للحفاظ على الاستدامة و العمليات التجارية الصديقة للبيئة .

وتعليقًا على الإطلاق الجديد ، قال يوسف علي – رئيس مجلس إدارة لولو هايبر ماركت، نحن متحمسون للغاية للآفاق الهائلة التي تنفتح في المملكة العربية السعودية ونحن حازمون في التزامنا بالمزيد من الاستثمارات والتوسع في المملكة العربية السعودية .

يحتوي المتجر المكون من طابق واحد ، والذي تم بناؤه على مساحة 8476 قدمًا مربعًا ، على توفير بيئة خضراء للعملاء لإكمال التسوق الصديق للبيئة. الفواكه والخضروات الطازجة و المواد الغذائية واللحوم والدواجن والأطعمة الطازجة والمجمدة هي محور التركيز الرئيسي للمتجر مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات السريعة .

قال السيد / شهيم محمد: "نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من مشروع نيوم - إنه نقطة انطلاق للمستقبل ، ويرى ان لولو اكسبريس سوف تكون بداية لتجربة جديدة للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية" ، على الرغم من استمرار محلات السوبر ماركت في أن تكون محور تركيزنا الأساسي في المنطقة ، نعتزم أيضًا فتح المزيد من هذه المتاجر السريعة لتلبية الطلب المتزايد في مختلف الضواحي والمناطق . من المؤكد القوة للعلامة التجارية الموقع سيساعدان لولو اكبريس على أن يصبح عنصر هاما مهيمنًا في هذا القطاع أيضًا .