أخبار البورصة اليوم الاثنين 28-2-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 28-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.995 مليار جنيه.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المشروعات الصناعية والهندسية. إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.995 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 247.2 مليون ورقة مالية بقيمة 814.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.2 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.99%، والعرب على 11.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 87.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 11138 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13403 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4656 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.





بايونيرز بروبرتيزأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لعدد 7 ملايين سهم بقيمة 15.7 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 425 ألف سهم، 2 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 900 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جهينة للصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثار العقاري، بالم هيلز للتعمير، 8820 سهم، 300 ألف سهم، 137.2 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 410 ألف سهم، 15 ألف سهم، 388.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات مصر بني سويف للأسمنت، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس)، مستشفى كليوباترا، شراء الأولى 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 1.7 مليون سهم، شراء الثانية 360.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.11552%، وشراء الثالثة 5.3 مليون سهم.



نتائج الأعمال نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات 2.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 282.8 مليون جنيه مقابل مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 72%.

وحققت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إيرادات بلغت 817.2 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 740 مليون جنيه خلال عام 2020، وارتفع صافي الربح ليبلغ 73.2 مليون جنيه مقابل أرباح 27.4 مليون جنيه.

كما حققت الشركة العربية للأسمنت، إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 2.5 مليار جنيه عام 2020، وبلغ صافي الربح 34.2 مليون جنيه مقابل خسائر 122.8 مليون جنيه.

وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، أرباحًا صافية مجمعة عن عام 2021 بقيمة 170.9 مليون دولار بمعدل عائد على رأس المال بلغ 61%، مقابل أرباح عن عام 2020 بقيمة 116.3 مليون دولار بمعدل ارتفاع قدره 47% عن العام السابق.





الإسماعيلية الجديدة قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن الشركة تقدمت بخطاب لمحافظة الإسماعيلية بشأن مدى إمكانية تحويل كامل أو جزء من مسطح أرض الشركة، الذي وقع في نطاق الحيز العمراني لمدينة الإسماعيلية لاستغلالها كأرض سكنية، وفقًا للمخطط العام للمحافظة، والشركة تسير في الإجراءات المطلوبة منها من قبل محافظة الإسماعيلية في هذا الشأن.





ايجيترانس قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس"، بتوقيع عقد بيع وإعادة تأجير تمويلي للمقر الإداري الخاص بها في مركز داون تاون القطامية التجاري بالتجمع الخامس مع شركة كايرو للتأجير التمويلي، وذلك بقيمة بيع تبلغ 32.5 مليون جنيه، على أن يتم سداد المبلغ بالفائدة بأقساط ربع سنوية على 5 سنوات مما سيوفر سيولة نقدية تبلغ 25.8 مليون جنيه، ويأتي هذا التعاقد في إطار الخطط التوسعية التي وضعتها الشركة للفترة القادمة، ولتمويل ودعم أنشطتها المستقبلية التي من شأنها زيادة إيرادات الشركة، وكذلك دعم استثمارات "إيجيترانس" في مختلف القطاعات مما يعمل على رفع عوائد الشركة.