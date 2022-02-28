إعلان عن نيّة إدراج أسهم الشركة السعودية لتمويل المساكن في تداول السعودية (تداول) 

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الدمام - شريف احمد - الشركة الرائدة في حلول التمويل العقاري المتكاملة

تعلن الشركة السعودية لتمويل المساكن، كشركة مساهمة مقفلة، والرائدة في مجال التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام1428 هـ الموافق2007 م بمدينة الرياض، عن نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراجها في السوق الرئيسة لدى هيئة السوق المالية السعودية "تداول". على أن تمثّل أسهم الطرح ثلاثون بالمائة (30%) من إجمالي أسهم الشركة.

وقد وافقت هيئة السوق المالية "تداول" على طلب "الشركة السعودية لتمويل المساكن"، بطرحها ثلاثين مليون (30,000,000) سهماً عادياً، والتي تمثل 30% من أسهم الشركة البالغ رأسمالها (1,000,000,000) مليار ريال سعودي للاكتتاب العام بتاريخ 29/12/2021م. على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، تمهيداً لإدراج أسهم "الشركة السعودية لتمويل المساكن" في السوق الرئيسة لهيئة سوق المال السعودية "تداول".

سيتم تخصيص كامل أسهم الطرح للفئات المشاركة، وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 90 % وتخصيص 10 %للمكتتبين الأفراد، وسوف يتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

ويأتي هذا الإعلان ليدشن مرحلة تحول طموحة تضاف إلى قصة نجاح الشركة وتطورها، برصيدها الكبير من الإنجازات الكبرى، ويعزز حضورها الريادي في قطاع التمويل العقاري في المملكة، في سياق جهودها الحثيثة لتوسيع قاعدة عملائها عبر محفظة مشاريع استثمارية مستفيدة من التطور الكبير الذي طرأ على بيئات الاستثمار العقاري تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في تأمين السكن المناسب لجميع شرائح المجتمع السعودي، وطرحها للعديد من البرامج والتسهيلات المتنوعة.

لمحة عن الشركة

تحتل "الشركة السعودية لتمويل المساكن" مكانة رائدة في قطاع التمويل العقاري الإسلامي في السوق السعودية، حيث توفر حلول التمويل العقاري لقطاع الأفراد تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مكونة من نخبة من الخبراء في مجال التمويل الإسلامي لضمان شرعية المنتجات المقدمة وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وسعت "الشركة السعودية لتمويل المساكن" منذ تأسيسها إلى تلبية الاحتياجات السكنية الأساسية للعملاء في السوق السعودية ومساعدتهم على إيجاد الحلول لتمويل مساكنهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وقد استطاعت "الشركة السعودية لتمويل المساكن" أن تحقق قفزة نوعية على مستوى الإنجازات واهتمامها برضى العميل وإثراء تجربته كهدف أسمى تسعى لتحقيقه، حيث حرصت الشركة منذ البداية على تقديم خدماتها بمهنية وجودة عالية وذلك بالسعي الدؤوب لخدمة المواطن والمقيم بما يعود بالنفع على المجتمع والفرد من خلال منتجاتها المتنوعة.

يرتكز النشاط الرئيس للشركة في ممارسة أعمال نشاط التمويل العقاري للأفراد وفقاً لنظام التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. حيث تمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة بعد الحصول التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت، لتنفيذ ومزاولة النشاطات التالية:

تمويل وشراء المنازل والأراضي السكنية والشقق بالمملكة العربية السعودية

تمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري

تمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعية

مسك وإدارة الأصول المفرغة للملاك وللغير على سبيل الضمانات، كما يحق لها بيع وشراء العقارات للأغراض التمويلية التي أنشئت من أجلها الشركة وذلك بما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة

ممارسات مهنية عالمية لتكامل الأداء وتعظيم الأثر والإنجاز

عبر رحلة حافلة بالإنجازات على مدار العقد الماضي تمكنت "الشركة السعودية لتمويل المساكن" من تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر شركات التمويل العقاري تميزاً واستقراراً في السوق السعودية.

تهدف الشركة بشكل مستمر إلى تحسين وتسريع وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة إلى عملائها الحاليين والمحتملين. لذلك فان الشركة بشكل مستمر تعمل على تطوير الأنظمة التقنية وزيادة انتشار القنوات البيعية حيث يتم استخدام أفضل الممارسات في استغلال المنصات الرقمية.

يتمتع فريق الإدارة العليا لدى الشركة بخبرته العريقة في المجال المصرفي والمالي والتمويل العقاري ولكل عضوٍ منهم سجل يزهو بالإنجازات المتميزة في النواحي المالية والتشغيلية كونهم شغلوا مناصب عليا وقيادية في مختلف البنوك والمصارف والشركات المالية والقطاعات الحكومية.

الابتكار

يعمل فريق من ذوي الموهبة والخبرة لإثراء المنتجات التي تقدمها الشركة بمجموعة راقية من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي قد تفوق تطلعات العملاء والتي تهدف إلى توفير السكن الملائم للعملاء وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة.

بلغ إجمالي حجم سوق التمويل العقاري السعودي ما قيمته 607 مليار ريال سعودي استنادًا إلى القروض العقارية المستحقة لصالح جميع مقدمي خدمات التمويل العقاري للعام 2020م. وشكلت البنوك والمصارف التجارية أكبر جزء من السوق بحصة سوقية تقارب 70.5%. بينما ساهمت شركات التمويل العقاري بنحو 4% في حين مثل صندوق التنمية العقارية النسبة المتبقية 25.5%.

تلتزم الشركة السعودية لتمويل المساكن بتطبيق اللوائح الداخلية وسياسة حوكمة متكاملة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، ما عدا بعض الأحكام الخاصة بالشركات المدرجة نظراً لكون الشركة في مرحلة طرح أسهمها في السوق المالية.

وتستمر الشركة بتطبيق خطط نمو استراتيجية واعتماد مبدأ كفاءة العمليات التشغيلية، بهدف تعظيم الإيرادات وخفض التكاليف، في إطار حوكمة قوي وشامل، لتكريس الطابع المؤسسي على إجراءات وسياسات الشركة. فيما تم تطوير أدوار وواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة، ولجان المجلس، والإدارة التنفيذية، والجمعيات العامة تماشياً مع اللوائح التنظيمية المطبقة كلائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات.

تتواصل مسيرة النمو للشركة السعودية لتمويل المساكن منذ السنة المالية 2018م، مستفيدة من النمو المستمر في سوق العقارات السكنية. سجلت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المنازل الممولة بالإضافة إلى إجمالي القروض المنشأة من السنة المالية 2018م فصاعدًا. علماً بأن النمو المسجل في السنوات الماضية يسلط الضوء على قدرة الشركة السعودية لتمويل المساكن على تجسيد النمو في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية بما ينعكس على عوائد مساهميها.

تعد الشركة السعودية لتمويل المساكن بمثابة أكبر جهة إقراض عقاري غير مصرفي في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ الحجم الإجمالي لمحفظة القروض لديها أكثر من 4 مليار ريال سعودي كما في نهاية فترة التسعة أشهر 2021م.

شهدت الشركة نموًا كبيرًا في عدد المنازل الممولة من السنة المالية 2018م إلى نهاية فترة التسعة أشهر 2021م، إلى جانب نمو أعلى في معدل إنشاء القروض خلال نفس الفترة.

سجلت مستويات الدين / حقوق الملكية معدلات مميزة للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ تبلغ حاليًا 1.6 مرة كما في النصف الأول من عام 2021م، حيث أن المستوى المنخفض نسبيًا من الدين/حقوق الملكية يعكس قدرة الشركة على المضي قدماً في مسار نموها الحالي.

حققت الشركة إيرادات مستقرة على مدى السنوات الثلاث الماضية مع فرص نمو كبيرة في المستقبل تماشياً مع النمو المتوقع في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية.

ازداد صافي دخل الشركة بعد الزكاة وضريبة الدخل بمعدل نمو سنوي مركب 44.6٪ من السنة المالية 2018م إلى السنة المالية 2020م. كما سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، حيث سجل صافي الدخل نموًا بنسبة 48.1٪ على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن

الاكتتاب نقطة تحول واعدة نحو مزيد من النجاح والازدهار

أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن الأستاذ / بندر بن سعيد الغامدي

بأن خطوة طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، تندرج في سياق النجاحات الكبرى التي حققتها الشركة في فترة وجيزة، مرتكزة على كفاءات فريق عمل يمتاز بخبرات واسعة في هذا المجال وإنتاجيته العالية وحرصه على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأضاف بأن الإعلان عن نيتنا إدراج 30% من أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول" يمثل تتويجاً لجهود الشركة في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالشكل الذي يسهم في زيادة نسبة عائداتها بوتيرة ثابتة ومتوازنة مما يساهم تعزيز دورها القيادي في قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.

كما أوضح أن الشركة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك في ظل مسارات التحول الحضاري الكبير نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، الذي يطال كافة مناحي الحياة في المملكة، وخاصة في مجال تأمين السكن بالجودة والمواصفات المتكاملة التي تضمن للمواطن خيارات متعددة من أنماط السكن المريح الذي يتناسب مع متطلباته المتنامية. وتحرص الشركة على إنشاء بيئة عمل مثمرة من خلال خلق ثقافة عمل صحية تشجع الموظفين على التعاون ورفع نسبة الإنتاجية والكفاءة في الأداء. كما تلتزم الشركة بأعلى معايير وضوابط الصحة والسلامة في جميع بيئات عملها المتنوعة.

كما أردف بأن الشركة تتميز بتطبيق استراتيجية عمل طموحة لتعزيز مركزها الريادي في مجال التمويل العقاري لتصبح الاختيار الأفضل في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسـلامية للأفـراد مـن خلال تنوع المنتجات التي تتناسب مع كافة الشرائح المستهدفة، بالإضافة إلى زيـادة حجـم المحفظـة التمويليـة وزيـادة عائـدات الأصول من خلال تقديم منتجاتها لأكبر شريحة ممكنة. فيما تعمل الشـركة علـى تطويـر خطـة لإدارة المخاطر بتحليل وتقييم المخاطر المحتملة ووضع الإجراءات لضمان الحد والسيطرة عليها. وكذلك تسعى الشركة لزيادة الشرائح المستهدفة وذلـك لتخفيض المخاطر الناتجة من بعـض الفئات ولتنويع الفئات في المحفظة التمويلية.

وأضاف الأستاذ / بندر بن سعيد الغامدي – الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن بأن الشركة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها من خلال تحسين إجراءات وآليات العمل. وكذلك تعمل على تطوير الأنظمة التقنية وزيادة انتشار قنوات البيع حيث يتم استخدام أفضل الممارسات في اسـتغلال قنوات التواصل مع العملاء. كما طورت الشركة خطة للتسويق الجغرافي في المناطـق لتغطية أكبر شريحة ممكنة من العملاء المحتملين في السوق السعودي. وحرصاً على توسيع إطار العمل تسعى الشركة إلى تطوير العلاقات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة ومن أهمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان وعدد من الجهات الأخرى وذلك للتنويع في المجالات والمنتجات مما يخدم المصالح المشتركة مع كافة الأطراف.

نظرة عامة على الطرح

سيكون الطرح للاكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد ثلاثين مليون (30,000,000) سهم عادي، بما يمثل (30%) ثلاثين بالمائة من رأس مال الشركة البالغ (1.000.000.000) مليار ريال سعودي للاكتتاب العام.

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي لعملية الطرح، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.

فيما يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة الأولى- الفئات المشاركة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتباري، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (30,000,000) سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. علمًا بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة الثانية أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى (27,000,000) سهم لتمثل ما نسبته (90%) تسعون بالمائة من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة الثانية- المكتتبين الأفراد

وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم (يملك حساب بنكي، ويحق له فتح حساب استثماري، لدى احدى الجهات المستلمة) أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً، ويحق لهم فتح حساب استثماري، لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام المعني بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط، وسيتم تخصيص (3,000,000) سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب

فيها من قبلهم.

كيفية التقدم بطلب الاكتتاب

الفئات المشاركة

يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وذلك عن طريق تعبئة استمارة الطلب التي سيوفرها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للمستثمرين من الفئات المشاركة أثناء عملية سجل الأوامر، وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج الاكتتاب للجهات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقًا للتعليمات الصادرة بذلك.

المكتتبين الأفراد

سيتم توفير نماذج الاكتتاب خلال فترة الطرح لدى مدير الاكتتاب وفروع الجهات المستلمة. ويجب تعبئة طلب الاكتتاب وفقًا للتعليمات المبينة في شروط وأحكام الاكتتاب. وبإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو خدمات الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها وفقاً للشروط التالية:

١- يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

٢- لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاَ.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة الرياض المالية

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