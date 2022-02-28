شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام فبراير..وتعطل الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر فبراير، على رأسها المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.152% رابحًا 196.33 نقطة ليغلق عند مستوى 9319.4 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.39% رابحًا 172.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12590.26 نقطة، فيما تعطلت بورصة الكويت بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، وذكرى الإسراء والمعراج.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.39% رابحًا 172.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12590.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% رابحًا 71.20 نقطة ليغلق عند مستوى 25022.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 264.8 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.01%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.46%، 0.45%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%.

وقفز 109 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دار المعدات" بنسبة 30%، ثم سهم "الغاز" بنسبة 5.54%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.26%، وتراجع 83 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.87%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 5.06%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.02 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.27% رابحًا 42.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3354.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.1 مليون سهم محققة ما قيمته 505.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5257 صفقة لعدد 28 سهمًا.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.9%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.87%، ثم سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.52%، فيما تراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.78%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.42%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.8 مليون ورقة بقيمة 155.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.41%.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.152% رابحًا 196.33 نقطة ليغلق عند مستوى 9319.4 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.705 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 258 مليون سهم، بقيمة 2.04 مليار درهم، عبر تنفيذ 8351 صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الاثنين، على رأسها الاتصالات بنسبة 5%، أعقبه السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.06%، وأخيرًا قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 0.7%، 0.48%، على التوالي.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.75%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 5.11%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4.78%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.82%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 9.09%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 8.7%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 554.6 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحًا 3.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1963.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 98.78% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 8.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 66.29% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.91%.

كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.40%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 7.98% مدفوعًا بارتفاع سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.49%، 0.18%، على التوالي، وصعد سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.03%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 10.8% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، وهبط سهمي بنك السلام، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.99%، 0.73%، على التوالي.