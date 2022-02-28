شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات مكسيكية تزور مصر لبحث الاستثمار العقاري والنقل وإدارة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية المكسيكية، لبحث التعاون المشترك في تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية والعمل على تنمية التجارة والاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين.

وحضر اللقاء إدواردو فراجوسو رئيس القسم الاقتصادي بسفارة المكسيك في مصر، ومارلين ماروكين المدير الإقليمي التنفيذي بغرفة التجارة الأمريكية المكسيكية، وعدداً من رؤساء وممثلين لشركات مكسيكية.

وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية المكسيكية، عدد 7 شركات تعمل في مجالات إدارة المياه والنقل والمطبات الصناعية الذكية والتي يمكن استخدمها في التجمعات السكنية، بالإضافة إلى مجال الاستثمار العقاري ومراكز التدريب.

وبدأ محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، اللقاء بنبذة عن الجمعية مع عرض تقديمي عن أهمية الدليل الالكتروني للجمعية، كما القى الضوء على أهمية مصر كبوابة للاستثمار والدخول إلى الأسواق الأفريقية بسهولة، بجانب فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتنمية التجارة وتبادل الخبرات.

وقالت مارلين ماروكين المدير الإقليمي التنفيذي بغرفة التجارة الأمريكية المكسيكية، إن حجم التجارة بين مصر والمكسيك وصل الى 140 مليون دولار.

وأشارت إلى أن غرفة التجارة الأمريكية المكسيكية تم تأسيسها منذ أكتر 100 عام ولديها فروع في نيويورك وكاليفورنيا والمكسيك، كما أن الغرفة تضم أكثر من 4000 عضو يعملون في العديد من القطاعات منها الطبي، وقطع غيار السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المنزلية وفي الصناعة.

هذا وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الأمريكية المكسيكية من أجل الشراكة في خدمة تنمية العلاقات التجارية والترويج لفرص الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وعقد لقاء ثنائي كل شهرين لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية بين أعضاء الجانبين بالإضافة إلى رغبة الجانب المكسيكي لعقد اجتماع للشركات المكسيكية حول منصة كارجو اكس ونظام التسجيل المسبق للشحنات.