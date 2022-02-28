شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع نظيره البحريني التعاون بمجال التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار ودعم آليات التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع البلدين؛ والتى تعد نموذجا يحتذى للعلاقات العربية- العربية على كافة المستويات؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء الرؤية المشتركة لدى البلدين بالدور المحورى للقطاع فى تنفيذ مفهوم المجتمع الرقمى الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش الاجتماع سبل دعم آليات التعاون المشترك فى مجال مراكز البيانات، والتحول الرقمى وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية؛ بالإضافة الى فرص الاستثمار والتعاون فى صناعة التعهيد من خلال قيام الشركات بإنشاء مراكز تميز إقليمية فى مصر لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة الى مناقشة التعاون فى مجال الابتكار وريادة الأعمال حيث تم بحث سبل دعم الشركات الرائدة المصرية فى مجال التكنولوجيا المتقدمة الى ستتخذ من البحرين مقرا لها.

كما تم الاتفاق على الترتيب لزيارة رسمية من المسئولين فى البحرين الى القاهرة للتعرف على الجهود المصرية فى مجال الحاضنات التكنولوجية.

كما تم بحث التعاون فى مجالات البنية التحتية والبريد وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الحكومة، بالإضافة الى التعاون فى مجال تنمية القدرات البشرية من خلال الاستفادة من معاهد التدريب المتخصصة فى كلا البلدين وتبادل المعرفة حول استراتيجية ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية واستخدام المنصات الالكترونية المختلفة فى التدريب عبر الانترنت.

وتطرق اللقاء الى جامعة مصر للمعلوماتية التى انشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهدف الى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى ومنح درجة البكالوريوس المزدوج مع كبرى الجامعات العالمية؛ حيث تم بحث التعاون من خلال توجيه دعوة الطلاب بمملكة البحرين للدراسة بالجامعة.

وحضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس إيهاب أبو بكر نائب رئيس الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمى.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع روه تى مون رئيس أعمال تجارب الهواتف المحمولة بشركة سامسونج العالمية وعدد من قيادات الشركة لبحث فرص التوسع فى استثمارات الشركة العالمية فى مصر، وتعزيز التعاون المشترك فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن شركة سامسونج تعد شريكا استراتيجيا للحكومة المصرية فى تحقيق التحول الرقمى فى منظومة التعليم من خلال تصنيع التابلت التعليمى.

وشهد اللقاء مناقشة سبل زيادة حجم الإنتاج فى تصنيع الحاسبات اللوحية لتغطية متطلبات السوق المحلى، والتصدير إلى الدول المجاورة المستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر؛ فضلا عن البدء فى تصنيع الهواتف المحمولة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة لتوطين صناعة الالكترونيات؛ داعيا شركة سامسونج للتواجد فى مركز ابتكار الإلكترونيات الذى تدشنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد بيئة عمل متكاملة مجهزة ببنية تحتية ذكية لدعم أنشطة تصميم الالكترونيات.

وحضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

وفى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت حفل استقبال أقامه الملك فيليب السادس ملك اسبانيا لرؤساء الوفود المشاركة فى المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة.

كما حضر الدكتور عمرو طلعت جلسة " الشمول الرقمى: كم سيستغرق ليصبح جميع الأفراد متصلون" والتى ناقشت مستقبل صناعة الاتصالات فى العالم والخطط المستقبلية لتطوير هذه الصناعة، ودور التكنولوجيا فى تشكيل المستقبل ومعالجة القضايا الهامة مثل تغير المناخ؛ حيث شارك فى فعاليات الجلسة ماتس جرانريد المدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، وعدد من مسئولى وقادة الشركات العاملة فى صناعة الاتصالات حول العالم.

يذكر أن مصر تشارك بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة فى برشلونة بأسبانيا الذى يعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها فى العالم.