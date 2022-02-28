شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على عرض شراء شركة زجاج مملوكة لمصرف أبو ظبى الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية لشراء حتى عدد 15 مليون سهم المكملة بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبلور بسعر نقدي يبلغ 1.35 جنيه للسهم الواحد بإجمالي 20.25 مليون جنيه، بحد أدنى للتنفيذ 51%، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وبحسب عرض الشراء، فإن شركة الوحدة للتنمية الصناعية (مقدمة العرض)، مملوكة بالكامل لرجل الأعمال جمال الجارحي وأولاده، وتعمل في مجال التجارة العامة من بيع وشراء وتوزيع جميع أنواع البضائع والاستيراد والتصدير، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 5 ملايين جنيه موزع على عدد 50 ألف حصة بقيمة نقدية قدرها 100 جنيه للحصة الواحدة.

أما الشركة الوطنية للزجاج والبلور (المستهدفة بالعرض)، فهي شركة غير مقيدة بالبورصة مملوكة لمصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة أبو ظبي الإسلامي القابضة للاستثمارات المالية وشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 5%، 77%، 5%، على التوالي، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 150 مليون جنيه موزع على عدد 15 مليون سهم بقيمة نقدية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد.

ويتولى مكتب المستشار طاهر الخولي دور المستشار القانوني لمقدم العرض، وشركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب مستشارًا للترويج لمجموعة البائع، وتولت شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية المستشار المالي المستقبل.