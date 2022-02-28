شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض العالمى للاتصالات MWC فى برشلونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المعرض والمؤتمر الدولى العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress-2022 أعماله، اليوم الاثنين، والذى ينظمه الاتحاد العالمى لمشغلى شبكات GSM وتستضيفه مدينة برشلونة فى إسبانيا، خلال الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022.

يعد المؤتمر هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها فى العالم الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم المؤتمر فرصة للحوار والتواصل بين شركات المحمول المختلفة والمسئولين الحكوميين المختصين بهذا المجال، وذلك إلى جانب الشركات الخدمية وشركات الإنترنت المشاركة، والتعرف على أحدث التقنيات فى هذه الصناعة ومناقشة سبل تطويرها.

كما يضم المعرض عددا ضخما من الشركات تستعرض أعمال ومنتجات وتكنولوجيات عصرية من شأنها تحديد مستقبل صناعة المحمول فى العالم، ويحرص على المشاركة فى هذا الحدث الدولى هيئات حكومية دولية بارزة منها الأمم المتحدة والاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاتحاد الأوروبى وغيرها.

ويشارك بالمعرض كبرى الشركات المتخصصة فى الشبكات والاتصالات بالعالم، اضافة إلى مشاركة قوية من جانب الحكومات والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية، كما تتنافس كبر الشركات فى عرض أبرز ابتكارتها وخططها للأعوام القادمة.