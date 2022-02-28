شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 3جنيهات للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 838جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا للمرة الثانية بمستهل تعاملات الأسبوع، وبلغت قيمة تحرك الذهب 3 جنيهات، ومن المتوقع حدوث مزيد من التغير في أسعار الذهب بالسوق المصري مع ارتفاع أسعار المعدن عالمياً لتسجل مستويات 1914 دولار، وسجل الذهب في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 838 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 718.25 جنيه.

عيار 21 سجل 838 جنيها.

عيار 24 سجل 957.75 جنيها.

الجنيه الذهب 6704 جنيها.

ارتفع الذهب الاثنين 28 فبراير بأكثر من 1.4% ليصل إلى مستويات 1914 دولاراً للأونصة متأثراً بالأحداث القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الفائت بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي على استقرار نسبي رغم التقلبات القوية للأسواق.