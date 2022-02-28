شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أخر جلسات شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.995 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 11138 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13403 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة.