شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لتطوير الكوادر في «سلامة البناء والتشييد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الأحساء، اليوم، إطلاق البرنامج التدريبي (دبلوم سلامة البناء والتشييد) في المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالتعاون مع أرامكو، في خطوة تهدف إلى تطوير كوادر سعودية للعمل كمشرفي أو مفتشي سلامة.

وشارك رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين الناصر، بكلمة مسجّلة أكد من خلالها على أن المملكة تشهد مشاريع بناء عملاقة في القطاع الصناعي وقطاعات البنية التحتية وتطوير المدن والمرافق، وهذه المشاريع الكبيرة والكثيرة تتطلب وجود كادر مؤهل من أخصائيي السلامة في إنشائها، وأن هذا المجال من المجالات المهمة نظرًا لحاجة السوق له.

وأعرب عن ثقته بأن الشركات الكبرى وشركات القطاع الخاص ستدعم هذا التخصص لدوره في رفع كفاءة الأداء وتقليل المخاطر في قطاع البناء.

من جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة بأرامكو، نبيل الجامع: «يشكل برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد، الذي أُطلق مؤخرًا، خطوة جديدة تعزز بها أرامكو شراكتها مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي. فنحن نعمل معًا لدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا وديناميكية، بما يخلق فرصًا جديدة لأبناء وبنات هذا الوطن الكريم، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. فالسلامة جزء لا يتجزأ من هذه الجهود، وهذا البرنامج الجديد، الذي يستهدف قطاع التشييد والبناء، يؤكد على ما توليه أرامكو من أهمية كبرى للمحافظة على سلامة موظفينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها».

وقال نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو، عالي الزهراني: «يتمتع برنامج دبلوم سلامة البناء والتشييد بقدرته على إحداث تغييرٍ إيجابي في العديد من المجالات المختلفة، وحياة الكثير من الأشخاص».

وأضاف: «إن البرنامج لديه القدرة على توفير قوى عاملة من المهنيين العالميين في مجال السلامة؛ إذ إنه لا يعدّهم لإحداث تغيير في مجال السلامة فحسب، بل يساعد في إيجاد حياة مهنية دائمة في واحد من القطاعات الأسرع تطورًا في المملكة».

الجدير بالذكر أن برنامج الدبلوم تم تطويره باستخدام نفس المعايير والخبرة المعترف بها في جميع المجالات. ويُعد فرصة للعاملين حاليًا في مهنة السلامة لتطوير حياتهم المهنية.

ويمكن للمرشحين من الذكور والإناث الالتحاق ببرنامج الدبلوم الذي يهدف إلى استقطاب جيلٍ جديد من المتخصصين السعوديين في مجال سلامة البناء والتشييد، لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة، حيث يُعد قطاع البناء الأسرع نموًا، وقد تم تطوير واعتماد برنامج المعهد الوطني للتدريب الصناعي من قبل «تي يو في راينلاند»، أحد الرواد في تقديم خدمات الاختبار والتدريب في العالم.