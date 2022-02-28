شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو توقع مذكرة تفاهم مع «الموارد البشرية» في «الصحة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أرامكو مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وتأتي المذكرة انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية سوق العمل التي تطمح للوصول لبيئة عمل آمنة، ورفع مستوى الامتثال للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، للمحافظة على الموارد البشرية والمادية، والمدخرات الوطنية، والحد من المخاطر.

ووقع المذكرة كل من نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو، عالي الزهراني، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سطام الحربي، بحضور النائب الأعلى لرئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة بأرامكو، نبيل الجامع، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في أرامكو، والهيئة العليا للأمن الصناعي التي مثلها كل من: الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، العقيد مهندس عادل العتيبي، ومدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. ماجد الفويز، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات في القطاع الخاص.

وتهدف المذكرة إلى رفع الكفاءة في جوانب السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على المستوى الوطني، وذلك لتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة والكليات التقنية، وموظفي المقاولين في مجالات السلامة المختلفة، وضمان حصولهم على الممكنات الفنية والمعرفية والحصول على شهادات التدريب المعتمدة والمتوافقة مع المتطلبات المحلية والعالمية للسلامة والصحة المهنية.