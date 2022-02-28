شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل يتهاوى لأدنى مستوياته مع تكثيف العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تهاوى الروبل الروسي بنحو 30 بالمئة اليوم الاثنين وتراجع اليورو بنحو واحد بالمئة أمام الدولار وزاد الطلب على الفرنك والسويسري والين الياباني باعتبارهما من الملاذات الآمنة بعد أن فرضت دول غربية عقوبات جديدة صارمة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وكثف الحلفاء الغربيون جهودهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل منع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك وفرض قيود على قدرة موسكو على استخدام احتياطيات أجنبية بقيمة 630 مليار دولار وإغلاق مجالاتها الجوية أمام الطائرات الروسية.

ومما زاد من توتر الأسواق وضع الرئيس الروسي "قوات الردع" التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى.

وهبط الروبل إلى مستوى قياسي مسجلا 120 روبلا للدولار إذ يقول المحللون إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سحق اقتصاد البلاد.

وانخفض اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.11745 دولار وإلى 129.2 ين ونزل 0.9 بالمئة أمام الفرنك السويسري.