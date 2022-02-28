شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة فى أسعار النفط وبرنت يسجل 102.62دولار و96.78 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 102.62 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 96.78دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم قفزت وذلك بعد تصعيد العقوبات على روسيا وزيادة المخاوف من تأثر الإمدادات النفطية.

وأكد وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا اليوم الاثنين، أن بلاده تُصر على فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسيين من أجل تشديد العقوبات على موسكو للرد على حملتها العسكرية الأخيرة ضد أوكرانيا.

وقال كوليبا - فى تغريده نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - " إن شراء النفط والغاز الروسيين، الآن يعني دفع ثمن قتل الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين" .. معربا عن ترحيبه بالخطوات الأولى الحاسمة التي اتخذها عدد من الدول الأوروبية وحث الآخرين على التصرف بشكل حاسم وبدون تأخير.

وكانت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، قد أصدرت بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن تضامنها مع الشعب الأوكراني وإعلان فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي سويفت وتجميد أصول البنك المركزي، فضلا عن الإعلان عن عقوبات شخصية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ودفع الغزو الروسى لأوكرانيا، يوم الخميس الماضى، أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى تجاوز حاجزالـ 100 دولار للبرميل وذلك لأول مرة منذ عام 2014، حيث اقترب خام القياس العالمى برنت من تسجيل 105 دولارات للبرميل وسط المخاوف من احتمال أن تؤدى العقوبات الأميركية الأوروبية إلى تعطل الإمدادات النفطية، حيث تعد روسيا ثانى أكبر منتج للنفط عالميا.

ويشهد الأربعاء القادم اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومنهم روسيا أو ما يعرف بتحالف "أوبك بلس " وذلك لتحديد ما إذا كان سيتم الالتزام بالاتفاق الحالى للإمدادات النفطية والذى يتضمن الإنتاج 400 ألف برميل يوميا فى شهر أبريل.