شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفتح تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 835 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا بمستهل تعاملات الأسبوع، وبلغت قيمة تحرك الذهب حوالي جنيهين ومن المتوقع مزيد من التغير في أسعار الذهب بالسوق المصري مع ارتفاع أسعار المعدن عالمياً لتسجل مستويات قريبة من 1900 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 835 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر:عيار 24 يسجل 954 جنيها.

عيار 21 يسجل 835 جنيها.

عيار 18 يسجل 716 جنيها.

الجنيه الذهب 6680 جنيها.

تشهد أسواق المعادن الثمينة في العالم ارتفاع واضح في الطلب عليها خاصة معدن الذهب والذي سجل مستويات هي الأعلي تقريبا من 8 أشهر، حيث قفزت أونصة الذهب لمستويات قاربت 1900 دولار، الأسبوع الماضى، ثم أغلق السوق على تراجع دون 1889 دولار لكن مع فتح التداول على الذهب اليوم بدأت الأسعار في الصعود مجدداً.

استمرار المخاوف من تفاقم الأزمة بين اوكرانيا وروسيا، يدفع في اتجاه الصعود، إذ يعد الذهب ميزان لكل التطورات في العالم سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية، وسجل الذهب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر قبل أن يتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع، في حين أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية دفع أيضا في اتجاه صعود الذهب.