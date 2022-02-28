شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفتح تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 835 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب فى مصر:عيار 24 يسجل 954 جنيها.
عيار 21 يسجل 835 جنيها.
عيار 18 يسجل 716 جنيها.
الجنيه الذهب 6680 جنيها.
تشهد أسواق المعادن الثمينة في العالم ارتفاع واضح في الطلب عليها خاصة معدن الذهب والذي سجل مستويات هي الأعلي تقريبا من 8 أشهر، حيث قفزت أونصة الذهب لمستويات قاربت 1900 دولار، الأسبوع الماضى، ثم أغلق السوق على تراجع دون 1889 دولار لكن مع فتح التداول على الذهب اليوم بدأت الأسعار في الصعود مجدداً.
استمرار المخاوف من تفاقم الأزمة بين اوكرانيا وروسيا، يدفع في اتجاه الصعود، إذ يعد الذهب ميزان لكل التطورات في العالم سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية، وسجل الذهب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر قبل أن يتراجع بنهاية تعاملات الأسبوع، في حين أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية دفع أيضا في اتجاه صعود الذهب.