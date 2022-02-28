شكرا لقرائتكم خبر عن 4.83% ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــاء اليــوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2021. وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013). وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 115.37 خلال شهر ديسمبر 2021 (أولـي) مقابل 110.06 خلال شهر نوفمبر 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 4.83٪.