شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى تحقق مبيعات بقيمة 32.4 مليار جنيه خلال 2021 بنسبة نمو 95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة-إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في العالم العربي- تحقيق مبيعات النشاط العقاري للمجموعة بلغت 32.4 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2021 مقابل مبلغ 16.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 95%، وهو رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وهو ما يمثل أعلى مبيعات في تاريخ مصر، ويعد بمثابة شهادة دامغة على قدرة الإدارة على تلبية الطلب الحالي بمنتج واستراتيجية بيعية مناسبين.

أوضحت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن رصيد المبيعات غير المثبتة في نهاية عام 2021 مبلغ 63 مليار جنيه (وهي الأعلى في مصر) وتمثل نحو 14.5 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال الخمس سنوات المقبلة، الأمر الذي يمد المستثمرين برؤية قوية حول إيرادات وأرباح هذه الفترة.

وقالت المجموعة، إن عام 2021 أحدثت تحولًا كبيرًا للمجموعة، حيث شهدت إطلاقًا ناجحًا لمشروع جديد ضخم، ألا وهو مشروع مدينة نور التي تشغل مساحة 21 مليون متر مربع، إلى جانب إطلاق منصة مبتكرة للمبيعات الإلكترونية، وسجلت مبيعات نور رقمًا قياسيًا بلغ 15 مليار جنيه في غضون 3 أسابيع فقط، محققة بذلك أعلى مبيعات سجلها مطور عقاري في مصر، ووصلت مبيعات المشروع إلى 18.5 مليار جنيه بحلول نهاية العام، وتعزي النتائج المبهرة إلى تفهم الإدارة المؤكد للسوق وقدرتها على اختيار الوقت الأمثل لتقديم مشروعات جديدة وإطلاق مبيعاتها.

أضافت المجموعة، أن الإدارة أثبتت مرة أخرى صواب رؤيتها المتفردة عندما أطلقت منصة المبيعات الإلكترونية التي أتاحت للشركة دخول أسواق جديدة عن بعد، وقد تزامن إتاحة المنصات الإلكترونية مع إطلاق مشروع نور فساهمت بزيادة ملحوظة في المبيعات، حيث حققت مبيعات بلغت 2 مليار جنيه، وساعدت على دخول أسواق خارجية جديدة، مشيرة إلى أن النشاط العقاري حقق إيرادات خلال عام 2021 بلغت حوالي 12.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 2%.

أشارت مجموعة طلعت مصطفى، إلى أن القطاع الفندقي حقق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال عام 2021، بشكل فائق التوقعات المبدئية، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات الوباء العالمي كورونا Covid-19 على قطاع السياحة، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق نحو 1.27 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 622 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 104%، وارتفعت نسبة الإشغال العام إلى 53.1% مقابل 26.8% خلال عام 2020، وجاءت متقدمة عن الموازنة بلغت 43.1%.

ونوهت المجموعة، إلى أن الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية حققت إيرادات بلغت حوالي 1.97 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 1.66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 19%.