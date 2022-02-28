شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.. وبرنت يتخطى 103دولارات للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بأكثر من 6%، اليوم الاثنين وبرنت أكثر من 5% في ظل تزايد قلق الأسواق حيال أزمة الطاقة إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو بسبب عمليتها في أوكرانيا وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم .

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6,27% إلى 97.33 دولارا، بينما ارتفعت عقود خام برنت 5,24% إلى 103.06 دولارات.

وكانت أسعار النفط قد سجلت، 97.93 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت وذلك عند الإغلاق الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى91.59 دولار للبرميل، حيث ذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، شهدت انخفاضا وذلك بعد تخطيها حاجز ال100 دولار مع بداية الغزو الروسى لأوكرانيا وذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية.

ودفع الغزو الروسى لأوكرانيا، يوم الخميس الماضى، أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى تجاوز حاجزالـ 100 دولار للبرميل وذلك لأول مرة منذ عام 2014، حيث اقترب خام القياس العالمى برنت من تسجيل 105 دولارات للبرميل وسط المخاوف من احتمال أن تؤدى العقوبات الأميركية الأوروبية إلى تعطل الإمدادات النفطية، حيث تعد روسيا ثانى أكبر منتج للنفط عالميا.

ويشهد الأربعاء القادم اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومنهم روسيا أو ما يعرف بتحالف "أوبك بلس " وذلك لتحديد ما إذا كان سيتم الالتزام بالاتفاق الحالى للإمدادات النفطية والذى يتضمن الإنتاج 400 ألف برميل يوميا فى شهر أبريل. وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون فى مختلف المجالات، كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع فى أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفى هذا الصدد، أكد ولى العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).