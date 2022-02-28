شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تحذر من تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصادها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال دون برامودويناي وزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس وزراء تايلاند اليوم الاثنين إن اقتصاد بلاده يواجه مخاطر ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ الاستثمار بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأضاف دون في تصريحات للصحفيين اليوم في بانكوك إن تصاعد الصراع في أوكرانيا يمكن أن يؤثر أيضا على السياحة في تايلاند والتي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد التايلندي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى برايوته شان أوشا رئيس الوزراء التايلندي عقد اليوم اجتماعا طارئا مع مؤسسات الأمن القومي والاقتصاد في البلاد لمناقشة الموقف.

وقال وزير الشؤون الخارجية إن الحكومة أعدت خطط طوارئ لكل المواقف رغم أن التوترات المستمرة ستكون ضربة مزدوجة للاقتصاد التايلندي الذي مازال في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال عن تأثيرات العقوبات على روسيا، قال دون إن المؤسسات الاقتصادية التايلندية لم تقدم أي تقديرات محددة حتى الآن