شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، يوم الثلاثاء 1/3/2022، وحتى يوم الخميس 10/3/2022، في تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني " on line ".

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارتين 3 و 4، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارتين 5 و 6، يوم الأحد 6/3/2022.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 )، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارات أرقام ( 14 – 15 – 16 – 17 – 18 )، يوم الثلاثاء 8/3/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 9/3/2022، والخميس 10/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة عند الاستلام تتضمن: ( صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة - إيصال سداد دفعة الاستلام – إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة - خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة)، كما يصرح لمالك الوحدة في حالة عدم التمكن من الحضور إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.