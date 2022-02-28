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تراجع الناتج الصناعي لليابان بنسبة 1.3%

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي للبلاد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بنسبة 3ر1% مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وكان المحللون توقعوا تراجع الناتج الصناعي بنسبة 7ر0% فقط بعد تراجعه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 1%.

وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0%، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه بنسبة 5ر0% فقط بعد نموه سنويا بمعدل 7ر2% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أبقت الوزارة على تقييمها لحالة الناتج الصناعي وقالت إنه يظهر مؤشرات على التحسن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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