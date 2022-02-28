شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات ..الملوخية 7 : 10 جنيهات والخيار من 5 : 7.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات فى مصر اليوم الاثنين استقرار نسبى فى بعض الأصناف وتحرك محدود فى أصناف أخرى، حيث حافظت الطماطم على مستوى 2.75 إلى 5 جنيهات فى سوق الجملة، والبطاطس لا تزال عند مستويات 3.25 إلى 4.25 جنيه والبصل فى مستوى 1.5 إلى 2.75 جنيه.

أسعار الكوسة تواصل تسجيل مستويات مرتفعة لتسجل فى سوق الجملة 5 جنيهات، والفاصوليا 14 إلى 20 جنيها، والفلفل الرومى من 6 إلى 8 جنيهات، الفلفل الصوب 8 جنيهات، والباذنجان البلدى 5 إلى 7 جنيهات، والبسلة فى مستوى 3.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الملوخية 7 إلى 10 جنيهات، وسعر الخيار الصوب 5 إلى 7.5 جنيهات، والبسلة 3.5 إلى 5 جنيهات، والسبانخ 3.5 إلى 6 جنيهات والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، البطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 24 جنيها.

كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، وليست للمستهلك النهائى حيث يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.