شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "عمر أفندى": العاصمة الإدارية الجديدة فرصة للشركات لزيادة نشاطها وفروعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أيمن سالم رئيس شركة عمر افندى ، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نافذة قوية للشركات للتواجد فيها وممارسة نشاطها ، ولا سيما مع انتقال الحكومة بشكل كامل لها الفترة المقبلة ، بجانب عمل العديد من المؤسسات العامة والخاصة والجامعات فيها بشكل منتظم.

أضاف سالم ل" الخليج 365" أن عمر افندى فكرت بالفعل في شراء قطعة أرض وتنفيذ فرع للشركة عليها وتم دراسة هذا المقترح ، إلا أن ضعف السيولة حال دون اتمامه على الأقل الفترة الحالية فى ظل الاسعار الكبيرة هناك ، لافتا أن عمر افندى تسعى لمواكبة التطور في مختلف المجالات.

وحول أسباب عدم تفعيل البيع الالكترونى بشكل كامل ، أشار أن الشركات عانت من صعوبات فيه وتحتاج لسيولة كبيرة ، وبالتالي فإن البيع التقليدي هو السائد حاليا مع بعض المبيعات الالكترونية ، موضحا أن الشركة لم تدخل في نظام التحول الرقمى لشركات قطاع الأعمال العام "نظام تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) ، لكن لها " سيستم " تعمل به في الوقت نفسه .

يشار أن وزارة قطاع الأعمال العام قررت نقل شركة عمر افندى من القابضة للتشييد والتعمير إلى القابضة للسياحة والفنادق وسيتم تفعيل القرار خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة .