شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار زيادة بصادرات مصر من السلع الزراعية.. والقطن يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذا الشهر نحو 165 مليونا و589 ألف دولار، ارتفاعا من 160 مليونا و476 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و113 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن هناك مجموعة من أهم السلع الزراعية ساهمت في زيادة الصادرات، ومن بينها الفراولة الطازجة وبلغت قيمتها 14 مليونا و176 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و223 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 8 ملايين و953 ألف دولار، يليها الصادرات من القطن محلوج بقيمة 25 مليونا و917 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 20 مليونا و788 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 5 ملايين و129 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من صادرات الرومان الطازج وبلغت قيمتها 9 ملايين و319 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 4 ملايين و644 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 4 ملايين و675 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر من المانجو والتي سجلت في نوفمبر الماضي نحو 6 ملايين و485 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و219 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 266 ألف دولار.