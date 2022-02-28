13.5 مليون برميـل يـوميا طلـب دول أوروبـا على النفط

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القاهرة - سامية سيد - انخفـض طلـب دول أوروبـا على النفط خـلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 بحـوالي 360 ألـف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 13.5 مليون برميـل يـوميا ، وهـو مسـتوى مرتفـع بحـوالي 1 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، في هذا السياق ، وعقـب ارتفاعـه فـي شهر أكتوبر 2021 بدعم من الانتعاش المضطرد في استهلاك وقود النقل ، تراجع طلـب دول أوروبا على النفط متأثراً بإعادة فرض القيود وإجراءات الإغلاق بسبب المتحور Omicron سریع سريع الإنتشـار من فيروس كورونا ،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير ،إلى ارتفاع طلب دول آسيا الهـادئ بنحو 610 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 7.7 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 440 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي .

وتابع التقرير ،أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى تسارع وتيرة حملات التطعيمات ضـد فيـروس كورونا المستجد ، وارتفاع الطلب على الوقود الصناعي في ظل تحسن الصادرات ، فضلاً عـن زيـادة الطلب على النافتا لاستخدامها كمادة أولية وسيطة في قطاع البتروكيماويات بدلاً مـن غـاز البترول المسال ، في حين كان للمتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا دوراً في الحـد مـن مـن انتعاش الطلب ، حيث تم إعادة فرض بعض القيود للحد من ارتفاع عدد الإصابات التي سجلت أعلى معدل على الإطلاق ، وأعلنت اليابان تمديد القيود الحدودية الصارمة .

وواصل الطلب العالمى على النفط انتعاشه خلال الربع الرابع من عام 2021، وبشكل ملحوظ بلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أى بنسبة 2.4%، ليصل إلى 99.8 مليـون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لـه منـذ الربع الرابـع مـن عـام 2019، مشكلاً بذلك ارتفاعـاً بنحـو 5.5 مليـون برميل يوميا، أى بنسبة 5.8% على أساس سنوي.