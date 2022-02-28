شكرا لقرائتكم خبر عن 13.5 مليون برميـل يـوميا طلـب دول أوروبـا على النفط والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير ،إلى ارتفاع طلب دول آسيا الهـادئ بنحو 610 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 7.7 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 440 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي .
وتابع التقرير ،أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى تسارع وتيرة حملات التطعيمات ضـد فيـروس كورونا المستجد ، وارتفاع الطلب على الوقود الصناعي في ظل تحسن الصادرات ، فضلاً عـن زيـادة الطلب على النافتا لاستخدامها كمادة أولية وسيطة في قطاع البتروكيماويات بدلاً مـن غـاز البترول المسال ، في حين كان للمتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا دوراً في الحـد مـن مـن انتعاش الطلب ، حيث تم إعادة فرض بعض القيود للحد من ارتفاع عدد الإصابات التي سجلت أعلى معدل على الإطلاق ، وأعلنت اليابان تمديد القيود الحدودية الصارمة .
وواصل الطلب العالمى على النفط انتعاشه خلال الربع الرابع من عام 2021، وبشكل ملحوظ بلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أى بنسبة 2.4%، ليصل إلى 99.8 مليـون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لـه منـذ الربع الرابـع مـن عـام 2019، مشكلاً بذلك ارتفاعـاً بنحـو 5.5 مليـون برميل يوميا، أى بنسبة 5.8% على أساس سنوي.