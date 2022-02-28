شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق فوائض تجارية بالدول العربية بنهاية 2020 والإمارات العربية في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصاد التعاون التجاري بين مصر والدول العربية بنهاية عام 2020، وعددها 20 دولة، من حيث حجم الصادرات والواردات، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي حققت فائضا كبيرا بنهاية العام، وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إليها نحو 46 مليارا و877 مليون جنيه، مقابل 23 مليارا و676 مليون جنيه، بفائض بلغ 23 مليارا و202 مليون جنيه بنهاية عام 2020.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن القائمة تضمنت كلا من الأردن وليبيا والبحرين على الترتيب، حيث سجلت صادرات مصر للأردن نحو 9 مليارات و332 مليون جنيه، مقابل واردات بقيمة 2 مليار و268 مليون جنيه، بفائض بلغ 7 مليارات و64 مليون جنيه، كما بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 9 مليارات و625 مليون جنيه، وواردات بقيمة 614 مليون جنيه، بفائض بلغ 9 مليارات و12 مليون جنيه.

وسجلت الصادرات المصرية إلى البحرين 9 مليارات و434 مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و148 مليون جنيه، بفائض بلغ 5 مليارات و286 مليون جنيه، كما سجلت الصادرات المصرية إلى الجزائر نحو 8 مليارات و137 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و732 مليون جنيه، بفائض بلغ نحو 5 مليارات و405 ملايين جنيه.

وفي المقابل سجلت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية نحو 26 مليارا و724 مليون جنيه، مقابل 59 مليارا و384 مليون جنيه، بفائض بلغ 32 مليارا و660 مليون جنيه لصالح المملكة، يليها الكويت وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 3 مليارات و969 مليون جنيه، مقابل 31 مليارا و408 ملايين جنيه، بفائض بلغ 27 مليارا و439 مليون جنيه.