شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء ارتفاع مؤشر سوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزا محللون ماليون ارتفاع سوق الأسهم الرئيسية السعودية إلى عدة عوامل على رأسها: ارتفاع أسهم الأسواق العالمية، والنتائج الإيجابية للشركات القيادية في السوق، واستمرار المسار الصاعد لأسواق النفط، والتوزيعات النقدية للشركات، فضلا عن زيادة رأسمال شركتي الراجحي ومعادن.

قال المحلل المالي د. حسين العطاس: إن ارتفاع سوق الأسهم، أمس الأحد، جاء نتيجة رد فعل لامتصاص أثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسهم الأسواق العالمية، والنتائج الإيجابية للشركات القيادية في السوق، واستمرار المسار الصاعد لأسواق النفط، والتوزيعات النقدية للشركات، فضلا عن زيادة رأسمال شركتي الراجحي ومعادن.

وقال المحلل المالي مازن السديري: إن زيادة أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع أسواق الأسهم السعودية، إذ تسهم عوائد الطاقة في التدفقات المالية والإنفاق الحكومي ومشروعات البناء والتشييد، داعيا الشركات أن تحذر من التضخم مستقبلا نتيجة التوتر الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»، أمس الأحد، بمقدار 145.15 نقطة، أو 1.18% ليصل إلى النقطة 12442.7، بعد أن سجل تراجعا في آخر جلستين من الأسبوع الماضي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 180.7 مليون سهم، بقيمة 7.35 مليار ريال، في منتصف التعاملات. وسجلت أسهم 189 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما انخفض 14 سهما من أصل 211 سهما مدرجا بالسوق.