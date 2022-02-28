شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثانية في عدد المصانع خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حسب نوع الاستثمار في عام 2021 بنحو 85% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بـ7.9%، وتصدرت منطقة الرياض المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بنحو 4.128 مصنعا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2.248 مصنعا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 1.948.

وأظهرت النشرة أن عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021 بلغ 10.293 مصنعا، برأس مال 1.33 تريليون ريال.

وأشارت إلى أن المنشآت الصغيرة تصدرت المصانع بـ5.101 منشأة، تليها المنشآت المتوسطة بواقع 4.361، ثم المنشآت الكبيرة بـ 831 مصنعا.

وأصدرت الوزارة 208 تراخيص صناعية جديدة، وبدأ الإنتاج في 231 مصنعًا باستثمارات 4.618 مليار ريال، وبلغ حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة 5.562 مليار ريال.