شكرا لقرائتكم خبر عن stc تشارك باستعراض خدماتها بربط موانئ المستقبل والملاعب الرياضية بشبكة 5G في برشلونة MWC والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك مجموعة stc في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة MWC للسنة الثامنة، بعرض قصة نجاحها كشركة رائدة في رحلة التمكين الرقمي ومستقبل الاتصالات.

وتستعرض stc تقنيات الجيل الخامس التي تربط الموانئ بالشبكة لتحسين عمليات التشغيل وكفاءة الاستخدام والأتمتة، ولترفع بذلك العمليات التجارية التي تستخدم الشحن البحري، خاصة وأن 90 % من أعمال التجارة العالمية تمر من خلال الشحن البحري، حسب تقرير البنك الدولي. وتقدم stc تقنية ربط الملاعب الرياضية بشبكة 5G وتحول تجربة المشجعين للرياضات الحية، إلى تجربة رقمية، داخل الملاعب الرياضية وحولها، حيث سيتمكن عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط من الاستمتاع بمزايا تجربة الاتصال السريع بشبكة عالية جدا وزمن انتقال منخفض وسعة بيانات كبيرة، مما يسمح للمشجعين الاستمتاع بتفاعل عالي الدقة في الوقت الفعلي والاستمتاع بتجارب البث.

إضافة إلى ذلك، تسعى stc للظهور في المؤتمر العالمي بتقديم تجربتها ونجاحها في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة، لكونها قائدة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، كما ستبحث المجموعة خلال مؤتمر الجوال العالمي الفرص الاستثمارية في التقنية داخل المملكة واستكشاف مجالات التعاون مع الشركاء العالميين.

ومن أبرز المشاريع التي ستقدمها stc في هذا المؤتمر، مشروع إنشاء مراكز البيانات في المنطقة الذي يربط بين مناطق المملكة بسعة قصوى تبلغ 125 ميجاوات، بالإضافة إلى استعراض دورها الرائد في مجال التقنيات المالية ونموذجها في stc pay كمحفظة رقمية. كما ستقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتطوير البنى التحتية، عالية الجودة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتخطيط الحضري، فضلا عن إنترنت الأشياء (IoT) لتعزيز الاتصال من أجل رفع كفاءات قطاع الأعمال خصوصا والقطاعات الأخرى عموما.

أما برنامج «انسبايريو» المقدم للشركات الناشئة، فيعرض الفرص الاستثمارية وأبرزها مع مكاتب الاستشارات الهندسية WhiteHelmet وشركات المقاولات لإدارة ومراقبة عمليات البناء عن بعد وشركة إسناد وهي منصة لمساعدة المخازن على تخزين وإدارة وتسليم الشحنات وشركة FASTCOO وهي منصة برمجية لخدمة (SaaS) تقدم التكنولوجيا الكاملة اللازمة لإدارة الأعمال اللوجستية، بالإضافة إلى منصة أبحاث السوق Tiknaa المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما تستعرض خدمات الدفع عبر الإنترنت من Splinter المصممة للمتسوقين عبر الإنترنت.

وسيكون لمجموعة من التقنيات المتطورة حضورا في الجناح الخاص بـstc مثل: تقنية Human Robot والتي تستخدم في مساعدة الإنسان في الصناعات، وعرض تقنية الاستوديو الرقمي التي تتماشى مع التطور الكبير في مجالات الترفيه والرياضة والفعاليات وإثراء التجربة المعززة بالتقنية، كما تأتي مشاركة stc في المؤتمر، تأكيدا على ريادتها في مجال التمكين الرقمي على مستوى الشرق الأوسط.