شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليار جنيه استثمارات قطارع الإسكان بمحافظة سوهاج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى صعيد مصر باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية وتم إنفاق المليارات لتنفيذ مئات المشروعات القومية العملاقة، لتغيير الواقع بالصعيد وزيادة الفرص التنموية والاستثمارية.





وأوضح تقرير لوزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم رصد استثمارات بقطاع الإسكان بمحافظة سوهاج فى خطة 21/2022 تتمثل فى توجيه نحو 1،1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 65 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتى يبلغ عددها 396 مشروعًا فى مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بمناطق غرب طهطا، غرب جرجا، قرية نجوع الصوامعة شرق بمركز إخميم، علاوة على تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إتريبس والدير الأبيض والدير الأحمر، إلى جانب استكمال منظومة المخلفات الصلبة، وفى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فمن المستهدف تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء جامعة سوهاج الأهلية، استكمال مستشفى الطوارئ الجامعى، بالإضافة إلى استكمال مبنى كلية طب الاسنان بجامعة سوهاج

وأضافت الوزارة في تقريرها أن حجم الاستثمارات الكلية بلغت 8.94 مليار جنيه بمحافظة سوهاج لتنفيذ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 558 مشروعًا، بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.